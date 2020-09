Ospina-Meret, Repubblica: ecco perché Gattuso preferisce Ospina, ora c'entra anche Osimhen

Calciomercato Napoli - Spazio ad Alex Meret domenica pomeriggio al Tardini per Parma-Napoli. Lo conferma La Repubblicaoggi in edicola:

Toccherà ad Alex Meret che sarà preferito ad Ospina. La scelta non è definitiva, il dualismo resta uno dei temi della stagione azzurra. Meret ed Ospina: giocherà chi offrirà le maggiori garanzie. Avranno entrambi le occasioni per mettersi in mostra. Il colombiano nella gerarchia di Gattuso parte ovviamente in pole position. L’allenatore preferisce Ospina nelle gare importanti per la capacità di far partire il gioco da dietro, caratteristica fondamentale per attirare l’avversario e garantire lo spazio in profondità ad Osimhen. Un meccanismo che dovrà funzionare alla perfezione o quasi per assicurarsi la qualificazione alla Champions League.