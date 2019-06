Ospina-Napoli, Gazzetta annuncia: "Verrà riscattato dall'Arsenal grazie alla clausola Albiol: le cifre"

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli calcio riscatterà il cartellino di David Ospina dall'Arsenal per una cifra vicina ai 4 milioni. L'accordo è stato trovato.



Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i soldi provenienti dalla cessione di Albiol verranno girati all'Arsenal per Ospina:

"Raul invece è al passo d’addio: troppo forte il richiamo di casa per la sua famiglia e, di conseguenza, del Villarreal per lui. Il «sottomarino giallo» pagherà la clausola di quattro milioni e riporterà l’ex madridista nella Liga. Una buona notizia, però, per Ancelotti c’è: i soldi incassati per Albiol il Napoli li girerà sul conto dell’Arsenal per riscattare Ospina che completerà dunque il terzetto dei portieri".