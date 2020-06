Tuttosport - Osimhen, Gabriel ed Everton: c'è un motivo se il Napoli non può ancora chiudere uno di questi tre colpi

Calciomercato Napoli - Secondo Tuttosport, il Napoli vorrebbe chiudere in fretta l’operazione Everton con il Gremio, tuttavia l'unico problema sarebbe il passaporto del calciatore:

"Trattandosi di un extracomunitario, il Napoli dovrebbe spendere l’unico slot che ha oggi, mediante la cessione di Leandrinho. Idem per Osimhen e Gabriel, difensore centrale: prima di puntare dritto al bersaglio, il Napoli non potrà fare a meno di individuare il profilo più idoneo per spendere il secondo slot, in virtù di una eventuale cessione di altri extracomunitari in rosa"