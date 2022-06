Obiettivo Ostigard, CdM: ecco l'offerta del Napoli a club e giocatore

Calciomercato Napoli- Dopo gli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera e le conferme in azzurro di Frank Anguissa e Juan Jesus, la quinta operazione partenopea potrebbe riguardare Leo Ostigard come conferma anche il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli ha intenzione d’investire circa 4 milioni di euro per convincere il club inglese a farlo partire, per il giocatore è pronto un contratto che gli garantirebbe un ingaggio di circa 800 mila euro a stagione. Si tratta con il Brighton, c’è ancora distanza tra le parti, il Napoli prova ad approfittare della situazione contrattuale di Ostigard, che va in scadenza a giugno 2023.