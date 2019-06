Napoli pronto al cambio modulo con James, Il Mattino: "Ancelotti valuta due nuove soluzioni tattiche"

Ultimissime calcio Napoli - Non più 4-4-2. L'edizione odierna del Mattino analizza il mercato messo in piedi dal Napoli e in base alle trattative che De Laurentiis e Giuntoli stanno portando avanti presuppone un cambio modulo per il prossimo anno.

Mercato Napoli, possibile nuovo modulo con James Rodriguez

L'opzione più probabile è il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, considerando che nell'organico vi sono due attaccanti esterni - Insigne e Callejon, oltre a Mertens che può giocare in due ruoli - e che i dirigenti, evidentemente su indicazione del tecnico, hanno puntato l'attenzione su James Rodriguez e Lozano, dunque non su una prima punta che possa rappresentare l'alternativa a Milik.