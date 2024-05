Nuovo allenatore Napoli, il Bologna segue interessato la vicenda: il motivo

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Oltre ai tifosi azzurri vuole saperlo anche il Bologna per un motivo molto semplice: uno dei nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis è anche individuato come il sostituto di Thiago Motta in casa rossoblu.

Nuovo alleantore Napoli, ADL indirizza Italiano al Bologna?

Si tratta di Vincenzo Italiano, allenatore attualmente in pole davanti ad altri nomi presi in considerazione come Domenico Tedesco, Raffaele Palladino, Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli.

"Nel domino delle panchine di Serie A che prenderà il via da domani, il Bologna guarda con interesse anche a cosa succede a Napoli: in passato Italiano era stato avvicinato alla panchina del club campano, che in queste ore però sta rompendo gli indugi per chiudere il colpo Antonio Conte. Se De Laurentiis andrà a dama con l’ex c.t. azzurro, la strada verso Italiano sarà in discesa: nelle scorse ore il Bologna ha avuto contatti con l’agente del tecnico Fali Ramadani e con la Fiorentina, visti i rapporti di buon vicinato con i viola", si legge sul Corriere di Bologna oggi in edicola.