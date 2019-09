Scambio Nkoulou-Tonelli, da Torino: bollata come fake news dal Napoli, se non chiede scusa resterà in tribuna

Calciomercato Napoli - Ieri si sono diffuse anche voci su un possibile scambio clamoroso tra il Torino e il club azzurro (con modalità economiche da definire): Verdi e Tonelli (difensore ai margini sotto il Vesuvio) a Torino e Nkoulou a Napoli.

Ma la trattativa non è decollata: “Fake news”, è stata la categorica risposta del club partenopeo. Nkoulou, tra l’altro, ha smesso di seguire il Torino sui social, ricambiato: l’ennesimo brutto ceffone al club che gli paga lo stipendio e lo ha lanciato in Italia. Se oggi non arriveranno offerte (per la Roma del “nemico” Petrachi costa 30 milioni, per tutti gli altri club molto meno), il camerunese resterà a Torino in tribuna permanente, sino a che non chiederà scusa