Niente Costa Azzurra con l'agente, Osimhen torna a Lille: il Napoli attende [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - L'aereo privato che è partito da Napoli alle 13:45 con a bordo Osimhen e il suo agente è tornato in Francia, facendo però due scali. Il primo all'aeroporto di Nizza, dove il suo agente Jean Gerard Czjaka ha lasciato il velivolo, dove a bordo è invece rimasto Victor Osimhen con la sua compagna.

Mercato Napoli, le ultime su Osimhen

I due hanno poi continuato il viaggio verso il nord della Francia, destinazione Lille, dove risiedono da quando il giocatore gioca con la squadra della Ligue 1.

Niente soggiorno in Costa Azzurra con il suo agente e l'entourage quindi, che ci siano novità in merito ad un possibile trasloco in vista destinazione Napoli? Lo scopriremo nei prossimi giorni.