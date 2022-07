Calciomercato Napoli - Non solo gli azzurri su Neto, perché c'è la forte concorrenza del Fulham sul portiere in uscita dal Barcellona. A scriverlo è l'esperto di mercato, Fabrizio Romano:

"Il Fulham sta lavorando al nuovo portiere. Colloqui in corso con l'Arsenal per Leno ma ancora nessun accordo definitivo sul cartellino, ecco perché si tratta anche con il Barcellona per Neto. Il Fulham, in posizione di forza, perché si sente l'unica pretendente in gara per entrambi i portieri".