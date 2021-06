Napoli-Thorsby, Cm.it: il calciatore ha dato disponibilità, gli azzurri valutano l'inserimento di un giovane come contropartita

Notizie calciomercato Napoli. Morten Thorsby continua ad essere uno degli obiettivi per la prossima mediana azzurra. I colleghi di Calciomercato.it hanno riportato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra i partenopei e la Sampdoria:

Morten Thorsby ha dato già la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli, che lavora con la Sampdoria per colmare le distanze tra i due club. La Sampdoria chiede 8 milioni, il Napoli non è andato oltre i 6,5 milioni di euro. Si ragiona su una contropartita che potrebbe ridurre la distanza tra le parti: l’esterno offensivo classe ‘2002 Antonio Cioffi che nella stagione in corso ha debuttato in prima squadra contro la Fiorentina. Il Napoli valuta la situazione, non ha ancora deciso se rinunciare ad un giovane talento che in prospettiva può diventare molto interessante.