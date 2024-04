Napoli su un nuovo attaccante, Rrahmani aiuta a beffare la Juventus

Calciomercato Napoli - Nuovo obiettivo del Napoli che fa sfida la Juventus di Giuntoli per l'acquisto di un altro attaccante che può arrivare in estate in Italia, decisivo può essere Rrahmani.

Calciomercato Napoli: asta con la Juventus per Zhegrova

Come conferma anche l'esperto di mercato Nicolò Schira il Napoli e la Juventus hanno messo nel mirino le prestazioni di Edon Zhegrova, forte esterno di 25 anni del Lille che si sta dimostrando capace di poter fare il salto di qualità in estate con altri club.

Stagione da urlo di Zhegrova che ha messo a segno 11 gole 9 assist fino a questo momento della stagione con la maglia del Lille. Per questo motivo ora è forte l'interesse di Napoli e Juventus per il giovane esterno kosovaro classe 1999 che ha anche un contratto in scadenza nel 2026 che aiuterebbe i club italiani nel prezzo a ribasso del giocatore intorno ai 15 milioni di euro.

Può essere decisivo il suo connazionale Amir Rrahmani per un trasferimento di Zhegrova al Napoli con l'obiettivo di beffare la Juventus di Giuntoli e gli altri club interessati al forte esterno del Kosovo. Decisive le prossime settimane in vista del mercato estivo, ottimi sempre i rapporti tra Napoli e Lille.