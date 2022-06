Napoli su Thorsby: offerta di 3-4 milioni, ma la Samp ne ha chiesti 8!

Calciomercato Napoli, notizia da Genova: secondo quanto riporta l'edizione ligure del quotidiano La Repubblica, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria. Calciatore norvegese, classe 1996, Thorsby ha 26 anni e gioca in Serie A ormai da tre stagioni, cioè da quando nel 2019 la Samp lo acquistò dall'Heerenveen, la squadra olandese nella quale Thorsby ha fatto una lunga gavetta da professionista.

Dunque, dopo il forte interessamento per Ostigard, il Napoli piomba su un altro calciatore norvegese, stavolta un centrocampista di contenimento, un calciatore esplosivo, con grande grinta e forza fisica, che all'occasione può essere adattato in diversi ruoli del centrocampo.

Napoli su Thorsby

Morten Thorsby

SSC Napoli su Thorsby, dunque, ma trattare non sarà affatto semplice: secondo quanto riporta La Repubblica di Genova, la richiesta della Sampdoria si aggira intorno agli 8 milioni di euro, mentre l'offerta del Napoli non supererebbe i 3-4 milioni di euro. Su questa base, la Samp si rifiuterebbe perfino di trattare e dunque al momento c'è grande distanza tra le parti.

Su Morten Thorsby, poi, non c'è solo il Napoli: anche dalla Bundesliga si è fatto notare l'Hoffenheim, che a differenza del Napoli è disposto ad arrivare fino a 5 milioni di euro per convincere il club blucerchiato a lasciarlo partire. Non sono ancora abbastanza, ma l'offerta è comunque più alta di quella partenopea.

Il Napoli cerca un'alternativa ad Anguissa per rinforzare il centrocampo: è Thorsby il profilo scelto da Giuntoli.