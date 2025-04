Napoli su Milinkovic-Savic! Piace a Conte a prescindere da Meret: prezzo e strategia

Calciomercato Napoli - Tra presente e futuro: prima avversari, poi chissà. Vanja Milinkovic-Savic difenderà la porta del Torino stasera contro il Napoli, ma resta un obiettivo concreto degli azzurri per la prossima stagione.

Dell'interessamento del Napoli per Milinkovic-Savic ne ha scritto l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il portiere del Torino, 28 anni a febbraio scorso, avversario stasera della truppa di Conte al Diego Armando Maradona, è finito nel mirino del club azzurro per la prossima stagione. L'estremo difensore serbo piace a Conte ed il diesse Giovanni Manna pare ci abbia fatto più di un pensierino anche per via di una scappatoia che potrebbe favorire il Napoli.

Vanja, infatti, ha un contratto con il Toro fino al 2026 (con opzione unilaterale di rinnovo di un altro anno da parte del club granata), ma all'atto della sottoscrizione del prolungamento con il presidente Urbano Cairo (ad aprile del 2023) fu accettata da entrambe le parti una clausola di recesso fissata a 20 milioni di euro".