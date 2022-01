Napoli su Bajrami, Gazzetta: è nei piani del club per il dopo Insigne, l'Empoli ha già fissato un prezzo per cederlo

Le attenzioni del Napoli sul mercato sono quanto mai alte anche verso altre piste. Accomunate da due fattori: riguardano elementi di prospettiva e già rodati in Serie A, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

“Nel mirino di Giuntoli la soluzione Nedim Bajrami dell’Empoli per la trequarti: si prospetta come la pista più accattivante. Anche perché il suo nome va a incastrarsi tra i piani del Napoli per il dopo Insigne nel settore a ridosso della prima linea. Al presidente Corsi è costato complessivamente 800 mila euro in un’operazione che a un certo punto aveva visto coinvolta pure la Juventus. Ora Bajrami è quotato sui 10 milioni. Dionisi che lo ha allenato nella scorsa stagione ha pensato a lui come soluzione per il dopo Boga al Sassuolo, ma la trattativa non è decollata”