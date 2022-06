Napoli, spunta Simeone! Gazzetta: sarà addio al Verona, la strategia di De Laurentiis

In queste ore il Verona ha esercitato il diritto di riscatto per il Cholito Simeone, spuntando un prezzo d’occasione: 11 milioni di euro. Ora Giovanni punta ad un ingaggio importante, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Simeone, pista Napoli?

Da giorni si parla dell’ingresso in scena della Lazio, il figlio d’arte argentino ha in testa anche altre soluzioni:

"Senza pensare all’Atletico Madrid di papà Diego, tra Siviglia e dintorni potrebbero nascere delle opportunità interessanti. Il presidente dell’Hellas Maurizio Setti cerca offerte superiori ai 15 milioni in maniera esplicita. Sinora il Napoli non si è fatto avanti in maniera concreta, anche perché le strategie del club di De Laurentiis hanno varie derivate. A parte Osimhen, infatti, potrebbe cambiare maglia anche Andrea Petagna e in questa prospettiva la candidatura del Cholito potrebbe anche prendere corpo"

