Repubblica conferma: Rafa Marin il primo acquisto! Colpo da 10 milioni di euro

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti oggi sul quotidiano La Repubblica a proposito di Rafa Marin, il difensore spagnolo classe 2002 che è diventato uno dei principali obiettivi del Napoli per la difesa.

Rafa Marin al Napoli

Oggi Repubblica lo descrive come un calciatore "alto, forte nell'anticipo ma anche capace di impostare col destro", insomma un difensore che sembra rispecchiare in pieno l'identikit del calciatore richiesto da Antonio Conte per rinforzare il reparto arretrato del Napoli.

Proprio per queste ragioni Rafa Marin al Napoli potrebbe essere il primo vero acquisto dell'estate.

L’affare è impostato: circa 10 milioni per l’acquisto a titolo definitivo, si discute sulla “recompra”, ovvero la possibilità del Real di poter “riacquistare” Marin qualora lo ritenesse poi pronto ad essere un protagonista al Bernabeu. Il Napoli è convinto di chiudere in tempi brevi.