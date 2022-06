Napoli, occhio alla Lazio! Sportitalia - Incontro col Verona per due talenti: i nomi

Calciomercato Napoli - Negli scorsi mesi, è stato accostato con insistenza alla maglia azzurra un altro dei talenti dell'Hellas Verona: Ivan Ilic, che però oggi si avvicina alla Lazio. Piace come Casale, anch'esso nel mirino anche degli azzurri ma non è una priorità per il Napoli.

Calciomercato, incontro Lazio-Verona per Casale-Ilic

Intanto però la Lazio ha incontrato il Verona per questi due nomi, a raccontarlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia:

"Ivan Ilic è un nome (non più nuovo) che abbiamo accostato alla Lazio a sorpresa lo scorso 27 maggio. Un centrocampista moderno, classe 2001, di grande qualità e che può occupare più ruoli. Andiamo oltre: ieri c’è stato un incontro tra Lotito e Setti, presidente del Verona, per una richiesta ufficiale. Il discorso è stato allargato al difensore centrale Casale, vecchio obiettivo, ma questo è un altro discorso. La valutazione del Verona è tra i 13 e 15 milioni, Ilic ha altre proposte (soprattutto dall’estero) ma ha aperto completamente alla Lazio. Situazione da seguire".