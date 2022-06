Clamoroso Mertens, si taglia la metà per restare! Il Mattino: dietrofront per due motivi

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Clamorosa novità sul rinnovo di Dries Mertens. La distanza, che sembrava incolmabile, poco alla volta è diventata sempre meno. Il giocatore orientato al dietrofront per due motivi. Difficile (per non dire impossibile) trovare oggi un club che giochi la Champions e sia disposto a versare cifre del genere nelle casse di un giocatore che a maggio ha soffiato su 35 candeline. Tornare in Belgio per chiudere la carriera non sembra rientrare nel ventaglio di possibilità che solleticano le idee di Dries, che invece si sente ancora un top player per campionati top.

Mertens Napoli rinnovo

Rinnovo Mertens-Napoli, clamorosa svolta

E allora, poco alla volta, l’ipotesi Napoli ha iniziato a prendere sempre più piede nella testa di Mertens, che per i napoletani non ha mai smesso di essere Ciro. Ed è ecco che secondo l'edizione odierne de Il Mattino l'attaccante di Lovanio sarebbe disposto a rinunciare addirittura a due milioni rispetto alla prima proposta.