Calciomercato Napoli - Situazione di Lozano molto più avviata. Il messicano è a un passo dal Napoli e manca solo l'annuncio ufficiale per poterlo considerare a tutti gli effetti un giocatore azzurro. Annuncio che è atteso per l'inizio della prossima settimana, così come lo sbarco in città dell’attaccante del Psv. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.

Lozano-Napoli, è fatta!