Kepa-Napoli, Cdm a sorpresa: in prestito secco! Ecco la cifra precisa che pagherà ADL, affare in stile Bakayoko

Calciomercato Napoli ultimissime aggiornamenti. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il club azzurro è ad un passo da Kepa, Sarà lui l’erede di Ospina. Ha esperienza, spessore internazionale, ama partecipare alla costruzione della manovra. Vanta lo status di portiere più pagato al mondo per un investimento di circa 80 milioni di euro compiuto dal Chelsea nel 2018 con Sarri in panchina.

Calciomercato Napoli Kepa

Kepa-Napoli, la formula a sorpresa dell'operazione

Alla Dacia Arena nell’amichevole contro l’Udinese, Kepa Arrizabalaga è stato l’unico giocatore dei Blues a non giocare neanche per un minuto. Il Napoli è al lavoro per definire l’operazione nei dettagli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno la formula però sembra essere alquanto sorprendente.