Sky - Napoli non intenzionato ad aspettare in eterno Icardi, Llorente in vantaggio per il suo entusiasmo

Mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale”, facendo il punto sul caso Icardi che continua a rappresentare una sorte di telenovela. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli non vuole aspettare in eterno Icardi che non ha ancora sciolto le sue riserve e per questo al momento la soluzione favorita è quella che porta a Llorente, dal momento che, tra i due, è quello che ha manifestato fino a questo momento maggiore entusiasmo. La volontà dell'argentino è quella di andare all'Inter e fino a qualche giorno fa sperava ancora di rientrare in squadre per giocarsi le sue carte, tornando a far parte del progetto. L'Inter, però, ha dimostrato con le sue scelte che non vuole puntare più su di lui. Tra le varie pretendenti, la pista che lo stuzzica di più è quella della Juventus che però deve cedere diversi giocatori per fargli spazio”.