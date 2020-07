Morelos-Napoli, CorSport: è stato proposto, se ne parla da giorni! C'è un problema: si abbandona a comportamenti censurabili

Ultime mercato Napoli - Non esiste ancora svolta definitiva per l’operazione-Osimhen, come racconta il Corriere dello Sport, ma il Napoli si sta comunque muovendo su alternative per il reparto offensivo:

"Già da un po’ di giorni si vocifera sul conto di Alfredo Morelos - proposto al Napoli - 24enne attaccante colombiano dei Glasgow Rangers e della nazionale, che con gli scozzesi è a quota 137 presenze condite da 77 gol (e 29 assist). Niente male, ma c’è un tallone d’Achille da considerare: El Bufalo spesso perde la trebisonda, abbandonandosi a comportamenti censurabili. Eufemisticamente caliente, andrebbe perciò ben soppesato"