Montervino: "Vedrete che presto ci saranno novità per Osimhen. E su Kvara e Di Lorenzo..."

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE":

"Sensazioni su Conte? Rappresenta per il Napoli una sorta di acquisto di un bomber da 30 gol. De Laurentiis ha preso uno degli allenatori italiani più vincenti, non poteva fare di più. Può rappresentare la svolta per gli azzurri. Di Lorenzo, Kvara e Osimhen? Da direttore sportivo li terrei tutti e tre, ma da aziendalista forse ne cederei soltanto uno, ad esempio Osimhen. A patto però che arrivi l'offerta giusta. Nel mercato tutto può accadere, ciò che non accade in due mesi può accadere in 48 ore. Partirà tutto non appena una squadra si farà avanti, dopo arriveranno tante offerte. Qualcosa uscirà per un attaccante come Osimhen.

Gli Europei influiscono sul mercato? Una competizione di questo tipo serve solo per far crescere il prezzo di qualche calciatore che ben figura, ad esempio Nico Williams della Spagna. Ma per me non vale già 55 milioni, altrimenti Kvaratskhelia vale già 100 o 110 milioni. Si sta esagerando. Di Lorenzo? Capisco che voglia parlare del suo futuro dopo gli Europei, ma non per complicare ancora di più la situazione. Poi ci sono capitani e capitani. Io col mio agente ho sempre concordato tutto, sarebbe utile sentire le sue parole e non quelle del procuratore. Ricordiamo che ha 4 anni di contratto, la società ha il coltello dalla parte del manico. Lobotka? Non credo che ci siano dubbi su di lui, può giocare anche in un centrocampo a due. Si deve ripartire da lui e Kvara. Italia? Credo che farà una partita importante, molto all'italiana. Può dettare legge mettende sul campo le proprie caratteristiche".