Millocca rivela: "Vi dico dove giocherà Bernardeschi la prossima stagione"

Calciomercato Napoli - Claudio Millocca, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A sul futuro di Federico Bernardeschi che piace molto anche agli azzurri.

Ecco cosa ha detto Millocca:

"Federico Bernardeschi al Napoli di De Laurentiis? A me non risulta, anzi. Per quanto ne so io, lo stesso calciatore non era così propenso al trasferimento alla corte di Luciano Spalletti. La notizia ve la do io. Federico Bernaredeschi andrà con ogni probabilità al Monza. Il calciatore chiede una cifra importante per firmare? Non è un problema per quella società"