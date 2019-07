Futuro Milik, Il Roma - Rinnovo congelato, chiesto ingaggio troppo alto per ADL! Due italiane su di lui: la situazione

Calcio mercato Napoli - Arkadiusz Milik potrebbe lasciare il Napoli per fare posto aMauro Icardi, questa la notizia che circola da giorni e rilanciata questa mattina sull'edizione odierna de Il Roma. Anche Ancelotti sarebbe d’accordo, seppur l’idea di perdere Milik non lo rende felice. Sarebbe De Laurentiis maggiormente favorevole, perché la trattativa per il rinnovo del polacco non è andata bene.

Milik out, dentro Icardi: rinnovo congelato, De Laurentiis riflette sul calciomercato

L'edizione odierna de Il Roma spiega i dettagli della trattativa fra Arek Milik e il Napoli per il rinnovo di contratto: