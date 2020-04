Milik-Milan, Gazzetta: il polacco è in cima al taccuino dei rossoneri! Il Napoli ha esigenza di cederlo, le cifre

Calciomercato Napoli - Il Milan è un cantiere aperto e sarà un’estate di grande traffico, con un mercato in entrata dipendente in buona parte da quello in uscita, come racconta La Gazzetta dello Sport, e che potrebbe riguardare anche il Napoli:

"Se Ibrahimovic non proseguirà l’avventura in rossonero, occorre cautelarsi. Leao sarà una figura centrale nel progetto, ma al Milan occorre anche un centravanti di ruolo, magari un po’ più esperto. Ecco perché in cima al taccuino c’è Arkadiusz Milik, che di anni ne ha 26, con un contratto che scade nel 2021 e che il polacco non intende rinnovare. Il Napoli dunque ha esigenza di cederlo, lo scoglio sono i 40 milioni chiesti da De Laurentiis".