Milik-Juventus, Tuttosport: può fargli posto Higuain! Arek vuole i bianconeri, sul piatto Bernardeschi o Rugani

Calciomercato Napoli - Niente sbarre, la porta del Napoli per Arkadiusz Milik si può aprire. Però non è spalancata, come racconta Tuttosport, e per la Juventus servirà una chiave e trovare quella giusta non sarà neppure semplicissimo:

"L’ex Ajax ha un’idea definita sulla squadra in cui cominciare una nuova avventura: la Juventus. Il club può offrirgli un ingaggio raddoppiato e la possibilità di giocare per vincere tutto. Strada tracciata? A patto che Paratici trovi la chiave giusta per aprire la porta del Napoli e liberi il posto in bianconero per Milik. Posto occupato dal giocatore che il polacco era andato a sostituire, Higuain. Non sarà semplice trovare un’intesa con De Laurentiis, partito da 50 milioni. La Juventus potrebbe mettere sul piatto Bernardeschi, Rugani oppure giovani come Romero, Mandragora e Luca Pellegrini testati in Serie A"