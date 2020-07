Milik-Juventus, De Laurentiis ha già fatto sapere ai bianconeri l’unica contropartita tecnica gradita a Gattuso

Ultime mercato Napoli - Calciatori azzurri in odore di cessione? Uno di questi è Arkadiusz Milik, ormai con un piede fuori dal Napoli come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"Probabilmente motivato dall’idea di mettersi in mostra agli occhi di chi avrebbe intenzione di ingaggiarlo. In primis la Juventus, con la quale si dice abbia già trovato un accordo economico sulla parola. Madame vorrebbe dare al Napoli Romero o Pellegrini più 25 milioni cash per avere Milik ma De Laurentiis ha già fatto sapere che l’unica contropartita tecnica gradita a Gattuso è Bernardeschi"