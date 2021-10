Mezza Serie A su Lucca! L'agente frena: "È presto per una big! Ha bisogno di crescere e giocare"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie. Vi ricordate di Lorenzo Lucca? Vi abbiamo parlato di lui nelle scorse settimane, da quando è diventato uno degli attaccanti più prolifici del campionato italiano di Serie B. Su di lui si sono posati gli occhi delle maggiori squadre di Serie A, e non solo. Anche il CT Roberto Mancini sta valutando il suo profilo in vista dei Mondiali 2022 in Qatar, e questa fa capire la caratura del giocatore.

Lorenzo Lucca, 21 anni compiuti a settembre, gioca nel Pisa e quest'anno ha già segnato 6 gol in 8 presenze (13 gol in Serie B l'anno scorso). Anche il Napoli osserva Lucca con attenzione e chissà che Giuntoli non possa provare l'affondo nei prossimi mesi.

Dove giocherà Lorenzo Lucca?

Lucca Lorenzo

Di recente l'agente di Lucca è stato intervistato ai microfoni di MediaGol. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Il cartellino di Lucca è costato al Pisa solo 2,3 milioni di euro, ma il Palermo che l'ha venduto avrà diritto ad una serie di bonus, per un prezzo totale di 3,3 milioni", afferma Ninni Imborgia, agente dell'attaccante. Oggi, però, il prezzo di Lucca è lievitato in maniera importante, ma il suo agente frena sulle voci di calciomercato: "Per come la vedo io, Lucca è un calciatore professionista da dieci mesi e quindi è ancora prematuro parlare di mercato. Inter, Milan, Real Madrid, Juventus... è presto per certe squadre. Lorenzo Lucca deve continuare la sua crescita, ha ancora grandi margini di miglioramento ed ha bisogno di un allenatore che lo aiuti a formarsi. Dunque, il suo futuro dipenderà principalmente da quale allenatore troverà. E gli serve giocare la domenica, anche perché quando non gioca mastica amaro".

Futuro in Nazionale maggiore per Lucca? Al momento l'attaccante gioca con l'Under 21, ma voci informate suggeriscono che Mancini lo stia seguendo con attenzione: "Al momento non ne abbiamo parlato con Mancini, zero contatti. Ricordo di quando ha convocato Tonali e Zaniolo nonostante fossero giovanissimi, quindi se Lucca continuerà su questa strada la chiamata arriverà".