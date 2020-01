Mertens-Llorente, Gazzetta: il Napoli valuta una cessione, va sistemato il saldo mercato da 100 milioni

Calciomercato Napoli - Dries Mertens e Fernando Llorente alla fine dovrebbero restare, ma La Gazzetta dello Sport non esclude il colpo di scena in questo rush finale.

Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Potrebbe arrivare da Londra, se il Chelsea affonderà il colpo su Dries Mertens. Al momento gli inglesi sono fermi a un avvio di trattativa, ma non hanno ancora avanzato una offerta reale al Napoli, che potrebbe valutarla, anche se sa che il belga è intenzionato a rimanere per provare a battere il record dei gol di Hamsik (121, lui è a 117). Ma se alla fine i Blues presentassero un’offerta importante a giocatore e club l’affare potrebbe concludersi.

Discorso simile riguarda Fernando Llorente, da tempo in una ristretta lista di attaccanti richiesti da Antonio Conte all’Inter. Se i nerazzurri bussassero a casa Napoli sarebbero accolti e ascoltati. A patto che nel frattempo non sia partito Mertens, perché comunque un’alternativa a Milik, Gattuso dovrà averla. In attesa che poi in estate arrivi Petagna e si completi la rivoluzione avviata in questo gennaio. Napoli non svende ma attende, per capire se è possibile piazzare un colpo in uscita utile per contenere il monte ingaggi e sistemare il saldo di mercato che sfiora i 100 milioni in uscita.