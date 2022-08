Mertens-Juve, Gazzetta: Dries rifiuta cifra choc! Atto d'amore, non voleva tradire tifosi Napoli

Calciomercato Napoli, incredibile aggiornamento sul futuro di Dries Mertens. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il centravanti belga ha fatto spallucce alla Juve per non tradire il Napoli. A Torino mirano volentieri a sinistra: ovvero in direzione di Filip Kostic, l’attaccante mancino dell’Eintracht Francoforte.

Mertens Juve calciomercato

Juve-Mertens, rifiuto per rispetto di Napoli e tifosi

Nelle ultime ore, infatti, secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo poco incoraggianti.