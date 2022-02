Meret-Ospina, CdM: il Napoli ha preso una decisione definitiva

Calciomercato Napoli - Alex Meret e non David Ospina: come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la società ha di fatto deciso per il futuro. Tanto che, mentre per il colombiano non ci sono discorsi in piedi per il prolungamento, si sta provando a trattenere il portiere friulano:

Mercato Napoli, si punta su Meret