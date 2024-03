Meret, l'agente: "Alex vuole rimanere, già parliamo col Napoli di un altro rinnovo! Non sarà un altro Zielinski, senza accordo va via"

Calciomercato SSC Napoli - Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, è presente quest'oggi al 'TransferRoom' in corso oggi e domani a Roma. E ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, parla a Tuttomercatoweb.

Che momento è per Meret? Che futuro prevedi per lui?

"Questa stagione sta colpendo un po' tutti al Napoli, quindi anche i singoli. Alex lo scorso anno ha disputato una stagione straordinaria e quest'anno sta facendo bene, ma è chiaro che i risultati sono meno altisonanti. Siamo contenti della stagione che sta disputando, delle prestazioni che sta fornendo col Napoli. Lui è in scadenza di contratto, ma c'è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto. Alex è contento lì, la volontà del ragazzo è quella di valutare con grande concretezza la possibilità di rimanere"

Quindi un accordo va trovato, altrimenti in estate può andare via

"Certo, assolutamente. Ci troveremo a breve e si capirà se c'è la possibilità di rinnovare o meno. Non dovesse esserci questa possibilità - ma io non credo - si valuteranno delle opzioni perché non credo che il Napoli possa contemplare un altro caso Zielinski"