Mercato Napoli, tre attaccanti verso l'addio? Gazzetta: Ounas ha la fila, Petagna piace ovunque

Victor Osimhen ha conquistato la Champions a suon di gol con il Napoli e non vede l’ora di giocarla sempre in maglia azzurra. Ma con quali compagni in attacco? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, tre attaccanti verso l'addio?

Spalletti lo ritiene imprescindibile nel suo progetto tattico, averlo in Trentino aiuterà il feeling con i nuovi compagni d’attacco:

"L’attacco del Napoli cambierà faccia anche perché, oltre a Mertens, è già andato via Insigne e gli uomini mercato che potrebbero portare qualche “spicciolo” nelle casse del club azzurro sono concentrati lì davanti, con Politano che resta nel mirino del Valencia, Ounas che ha la fila in virtù del contratto in scadenza nel 2023 e Petagna che piace sia in Italia sia all’estero"

