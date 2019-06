James-Napoli, Gazzetta: "Anche lo United si muove per lui, la questione si risolverà dopo la Coppa America"

Mercato Napoli - E' un nome destinato ad infiammare il mercato estivo della SSC Napoli quello di James Rodriguez. "El Bandido", così come viene soprannominato, è una richiesta esplicita di Carlo Ancelotti e gli azzurri, a quanto pare, si stanno muovendo seriamente per lui. Il problema principale, però, al momento, resta la valutazione di circa 50 milioni che ne fa il Real Madrid. Stando a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, però, su di lui, oltre alla Juventus, ci sarebbe l'interessamento concreto del Manchester United che avrebbe chiesto informazioni sul ragazzo. E non è tutto.

Mercato Napoli, James: spunta una data

Secondo il noto quotidiano sportivo, infatti, si tratta di una questione destinata ad andare ancora per le lunghe dal momento che, allo stato attuale delle cose, il ragazzo è concentrato esclusivamente sugli impegni con la Colombia. Dunque potrebbero arrivare delle novità importanti e significative solo dopo la fine della Coppa America attualmente in corso.

