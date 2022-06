Mediaset - Koulibaly, ecco l'unica cifra che ADL prende in considerazione per la cessione

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly verso la permanenza a Napoli. Lo rivelano i colleghi di SportMediaset. Se non ci saranno offerte, le parti andranno verso un'intesa per rinnovare il contratto e per poi salutarsi la prossima estate.

Tuttavia c'è una variabile da considerare come si legge dal sito: