Dal Portogallo - Benfica pronto a sfidare il Napoli per Mathias Olivera: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. Mathias Olivera al Napoli è un'operazione ben impostata ma ancora non chiusa. Come emerso c'è ancora distanza da colmare tra la richiesta del Getafe (15 milioni) e l'offerta del club di De Laurentiis (10-11 più bonus). Le parti sono in costate aggiornamento, ma ad oggi la trattativa prosegue.

Napoli-Olivera, inserimento del Benfica

Il Napoli resta in vantaggio per l'acquisto di Mathias Olivera, ma dovrà proteggersi velocemente dagli inserimenti di altre squadre. In particolare, il quotidiano portoghese Record, parla di un forte interessamento del Benfica per il terzino uruguaiano. Il club lusitano è alla ricerca di un sostituto di Grimaldo (ex obiettivo del Napoli) e starebbe pensando di presentare un'offerta al Getafe per bruciare la concorrenza del Napoli.