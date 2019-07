Marolda su James: "Se arriva costerebbe 100 mln, ADL si ritroverebbe un investimento senza rientrarci più"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista "Dal punto di vista tattico c'è una novità: il Napoli quando non avrà il possesso di palla si disporrà con il 4-4-2, in fase di possesso e in attacco invece, giocherà col 4-2-3-1. Molto dipenderà anche dal mercato. Punta centrale? Se dovesse arrivare un calciatore di alto livello, gli azzurri farebbero sicuramente qualche gol in più. Zielinski può fare il mediano basso, forse può servire un altro calciatore se Allan dovesse saltare qualche partita. Ghoulam? Se torna ai suoi livelli è un ottimo esterno basso di sinistra. Uno tra Mario Rui e Hysaj alla fine andrà via, il reparto resterà di grande spessore. James? Se arriva costerebbe a De Laurentiis circa 100 milioni, per ritrovarsi un calciatore e un investimento da cui non rientrare più”.