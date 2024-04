Nuovo allenatore Napoli, Il Mattino - Sondaggio di De Laurentiis con Marco Rose del Lipsia!

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore e lavora già con Manna. In queste ore, il club azzurro stando a quanto raconta Il Mattino di Napoli ha fatto anche sondaggi inediti per la panchina:

"E queste sono ore in cui vengono anche sollecitati sondaggi inediti per la panchina: su tutti, Marco Rose, il 48enne tecnico del Lipsia. Un sondaggio per l'allenatore tedesco, che piace anche al Milan. Nel casting anche il suo nome e la sua scheda. In ogni caso, De Laurentiis ha fretta: gli intermediari che già a gennaio hanno provato a convincere Conte ad arrivare al Napoli, stanno cercando di capire cosa ha in mente di fare il leccese".