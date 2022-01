Seguito per più di una sessione di mercato dal Napoli, Reinildo Mandava alla fine si trasferirà altrove, precisamente all'Atletico Madrid.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca il calciatore del Lille è già a Madrid per la firma sul contratto. Il club spagnolo ha sfruttato il fatto che il terzino potesse già accordarsi ora con un altro club essendo a scadenza e forzerà la mano per averlo subito a disposizione. Il Napoli invece punterà su un altro terzino per la prossima stagione.