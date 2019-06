Sky - Il Napoli chiama la Roma per Manolas e propone Diawara, i giallorossi vorrebbero Mertens!

Ultimissime calcio Napoli - Novità su Manolas. Gianluca Di Marzo, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Fonseca chiamerà Manolas in questi giorni per convincere il calciatore a restare. Milan e Napoli hanno chiamato la Roma, ma il club ha fatto sapere che soltanto per la clausola di 36 milioni di euro partirà. Il Napoli ha proposto Diawara, che al momento non scalda la Roma che preferirebbe Mertens".