Maksimovic-Napoli, CdM: rinnovo solo da ufficializzare! Il club investe molto sul serbo per il futuro

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Inter, c'è pronto Nikola Maksimovic dal primissimo minuto. Si tratterebbe nel caso della sua sesta partita da titolare in maglia azzurra. Un record assoluto e coincide con un importante rinnovo in arrivo.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola dà importanti aggiornamenti in merito:

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 per il difensore serbo è pronto, va solo formalizzato e ufficializzato, il Napoli è pronto a garantirgli un ingaggio di 2,5 milioni bonus compresi e sta investendo molto su di lui anche per il futuro. Gattuso ha cambiato il Napoli, ha puntato su un atteggiamento più umile accettando anche d’abbassare il baricentro in certe fasi delle partite e questa scelta valorizza le capacità di Maksimovic nel difendere in area di rigore. Con Sarri e Ancelotti il serbo ha fatto fatica anche perché non ha l’esplosività, la gamba e la reattività nelle letture per la difesa alta, sia nei movimenti di reparto che voleva Sarri che nell’idea d’accettare la sfida in campo aperto su cui insisteva Ancelotti.