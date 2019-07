Il Mattino - Sorpresa Napoli, Maksimovic può dire addio: ha sottolineato un aspetto alla società

Calciomercato Napoli - I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito al mercato in uscita del Napoli:

"Verdi è al centro di un intrigo di mercato niente male. Al giocatore non dispiacerebbe raggiungere Mazzarri al Torino, mentre il Napoli sta trattando sottovoce con la Sampdoria. I blucerchiati si dicono pronti a formulare un’offerta importante (da almeno 20 milioni), ma la trattativa è ancora tutta da definire. Da tenere d’occhio anche la situazione di Maksimovic in uscita. Il centrale serbo ha fatto capire di non voler rimanere se deve fare la terza scelta, ma al momento di offerte per il difensore non ne sono ancora arrivate".