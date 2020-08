Lyanco-Napoli, Tuttosport: Gattuso ha chiesto il suo acquisto, il Torino fissa il prezzo! È duello con il Bologna

Calciomercato Napoli - Lyanco sul mercato. Il brasiliano è uno di quei giocatori che vuole provare (altrove) nuovi stimoli e il Torino non farà nulla per trattenerlo, come racconta Tuttosport:

“Ci sono alcune proposte interessanti che la società sta valutando, l’ultima è quella del Napoli. Gattuso ha chiesto ai suoi dirigenti di provare a prenderlo. Vagnati è stato chiaro: per il suo cartellino vuole dai 12 ai 15 milioni, la stessa cifra che il Bologna aveva offerto lo scorso anno per tentare di riscattarlo a titolo definitivo. Mihajlovic resta un suo grande estimatore, il Bologna in questo momento sembra più avanti di tutti. E’ da un po’ di tempo che il club sta dietro al difensore e nei prossimi giorni potrebbe lanciarsi nell’attacco definitivo per accontentare il suo allenatore”