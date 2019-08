Lozano, SKY: "Si è allenato all'hotel Vesuvio, stasera incontra Ancelotti! Domani salto a Castel Volturno, poi la partenza per l'Olanda: il motivo"

Massimo Ugolini, inviato per Sky Sport all'esterno del Grand Hotel Vesuvio, dove alberga in questo momento Hirving Lozano, ha parlato all'edizione di Sky Sport 24, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Hirving è all'hotel Vesuvio, ha pranzato in albergo e si è allenato qui al Grand Hotel Vesuvio. Si è allenato qui in albergo, questa sera dovrebbe incontrare finalmente Carlo Ancelotti e poi domani un salto a Castel Volturno al centro sportivo. Poi la partenza per l'Olanda per sbrigare le ultime pratiche burocratiche in merito al suo status di extracomunitario".