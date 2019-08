Lozano al Napoli, CdS annuncia: operazione da 80 milioni, in arrivo l'ufficialità. Superato l'ostacolo diritti d'immagine

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano è davvero molto vicino ad essere un calciatore del Napoli. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'accordo sarebbe ormai ai dettagli, superati anche gli ostacoli relativi ai diritti d'immagine:

"Si aspetta un tweet, semmai un fischio, magari segnali di fumo e comunque qualcosa che dìa il senso di un affare compiuto, ormai prossimo all’annuncio del Napoli: habemus Lozano. Averlo e non averlo è niente, una pec, una firma, un gesto ormai definitivo ch’è nell’aria e che certificherà ciò che si sono detti De Laurentiis e Raiola in questi ultimi, fluttuanti due mesi, in cui ne sono successe di cose, infortunio compreso a Lozano: ma siamo ai dettagli, in genere si dice così, e tutte le strade condurranno da Miami ad Eindhoven e infine a Napoli".

"Ci siamo, ci dovremmo essere, e questa prima giornata americana è servita per evitare le varie trappole contrattuali, per accordarsi sui diritti d’immagine - l’ultimo ostacolo - e avvicinarsi a un sì che si annusa. Lozano è più vicino al Napoli di ieri, forse meno di domani (o del week-end) e s’allunga ad ampie falcate in un futuro da vivere in Champions League d’azzurro vestito: sarà un affare da una ottantina di milioni - quelli per rispettare la liberatoria, quelli del quinquennale intorno ai quattro netti, che fanno otto lordi ".