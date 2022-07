Lo Celso-Napoli, CorSport: sondaggio Giuntoli, ecco la valutazione fissata dal Tottenham

Calciomercato Napoli le ultimissime. Per quel che riguarda il centrocampo, tutto gira intorno alla trattativa con il West Ham per Zielinski: nell'attesa, fermo restando l'interesse per Barak del Verona, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport il ds Giuntoli ha raccolto info per l'argentino Giovani Lo Celso del Tottenham, già nel mirino della Fiorentina. Lo Celso, 26 anni, è in uscita dal Tottenham. La valutazione del nazionale argentino, come sa anche la Fiorentina, è notevole: tra i 20 e i 22 milioni.