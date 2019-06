Livorno, Spinelli: "Bogdan come Chiellini. Ce lo hanno chiesto in molti, ma il Napoli non s'è fatto vivo. Vogliamo tenerlo"

Aldo Spinelli, presidente del Livorno, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Luka Bodan al Napoli? C’è interessamento da squadre di Serie A. Ma non ho sentito nessuno del club azzurro. Bogdan è un ragazzo eccezionale, serio e preparato. Abbiamo una difesa da Serie A e non vogliamo privarcene. Poi ovviamente la volontà dei giocatori e dei procuratori che è determinante. Cerchiamo di rinforzarci a centrocampo e in attacco, ma non vendiamo in difesa.

Bogdan mi ricorda Chiellini, è da Napoli. Ma non s’è fatto vivo. Altre squadre invece sì, come il Torino.

Quest’anno vogliamo consolidarci e tenere i giocatori che ci hanno portato avanti. Stiamo facendo un grande centro sportivo, stiamo investendo molto”