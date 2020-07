Lille, il pres. Lopez: "Osimhen ha scelto Napoli ma ricevo offerte! Mancano i dettagli, sarà annunciato quando arriverà il momento"

Calciomercato Napoli - Gerard Lopez, presidente del Lille, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese L’Equipe, parlando tra le altre cose dell'affare con il Napoli per Victor Osimhen:

“Il giocatore ha deciso di cambiare agente durante la trattativa, abbiamo dovuto ricominciare da capo. Osimhen però ha fatto la sua scelta, ovvero il Napoli: è tutto in fase avanzata, mancano i dettagli poi sarà annunciato quando arriverà il momento.

Dato che non è ancora ufficiale il trasferimento, noi continuiamo ad avere altre offerte: io voglio mantenere un buon rapporto anche con questi club, quindi gestisco le loro aspettative.

Il mercato in Francia ha aperto prima e sarà fermo fino al 15 agosto. In Italia, invece, il mercato apre a settembre perciò si ha bisogno di una moltitudine di contratti per coprire tutte le eventualità, ad esempio con delle penali”