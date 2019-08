"Spero che il 2 settembre potrò essere contentissimo". Tuttosport interpreta le parole di Ancelotti: l'idea James è rimasta intatta nella sua testa

Notizie Calcio Napoli - Il collega Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport ha provato ad interpretare una frase sibillina rilasciata da Carlo Ancelotti ieri in conferenza stampa per quanto riguarda il discorso relativo al calciomercato in entrata: "«Sono contento del mercato e spero che il 2 settembre potrò essere contentissimo»: cosa avrà voluto dire ieri Ancelotti in conferenza stampa?

Probabilmente il suo riferimento va ancora a James Rodriguez. L’idea del fantasista colombiano è rimasta intatta nella testa del coach. Però, per tesserare Rodriguez bisognerà eliminare un’altra pedina dall’organico del Napoli.